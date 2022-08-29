Минобороны сообщило о провальном наступлении ВСУ в трех направлениях

Минобороны России заявило о провальной попытке наступления ВСУ в трех направлениях

Вооруженные силу Украины (ВСУ) предприняли провальную попытку наступления в трех направлениях. Об этом журналистам вечером 29 августа сообщило Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что очередная попытка наступления была совершена в Николаевской и Херсонской областях.

«Сегодня в течение дня по прямому указанию Зеленского (президента Украины — прим. «Ленты.ру») украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях», — говорится в сообщении министерства.

Там добавили, что в результате обороны российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери, а наступление «с треском провалилось».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию о начале наступления украинских войск на южном направлении. По его словам, это «очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе».