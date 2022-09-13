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Курс доллара упал

Курс доллара упал до 60 рублей
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Замир Усманов / Globallookpress.com

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 13 сентября упал до отметки ниже 60 рублей, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро при этом находится примерно на уровне 60,8 рубля.

Рубль остается сравнительно крепким в последние месяцы после обрушения курса в конце февраля, после начала военной операции на Украине и последовавших за ней санкций. Летом 2022 года в правительстве неоднократно обращали внимание на то, что слишком высокий курс национальной валюты представляет собой угрозу для доходов экспортеров и бюджета страны.

Предлагались различные сценарии борьбы с переукреплением рубля. В начале сентября Bloomberg сообщало, что Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов в «дружественных» валютах для замедления роста курса рубля, прежде всего в юанях. В конце августа «Ведомости» писали, что Минфин обсуждает закупку китайской валюты в рамках бюджетного правила, другие «дружественные валюты» были признаны слишком волатильными.

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Платон Щукин
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