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Россия собралась закупить десятки миллиардов долларов в «дружественных» валютах

Bloomberg: Россия может закупить $70 млрд в «дружественных» валютах для замедления рубля

Фото: Reuters

Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в «дружественных» валютах для замедления роста курса рубля, прежде всего в юанях, пишет Bloomberg со ссылкой на проект правительства.

Как отметило агентство, план получил поддержку 30 августа на специальном совещании с участием высших должностных лиц правительства и Центрального банка, включая главу регулятора Эльвиру Набиуллину. В течение многих лет Москва хранила сотни миллиардов долларов, евро и другой иностранной валюты в качестве подушки безопасности, чтобы защитить экономику от колебаний цен на нефть, подчеркивают журналисты.

«В новой ситуации накапливать ликвидные валютные резервы на случай будущих кризисов крайне сложно и нецелесообразно. Замороженные 300 миллиардов долларов не помогли России; напротив, они стали уязвимостью и символом упущенных возможностей», — цитирует Bloomberg презентацию, подготовленную к специальному совещанию.

При этом в материалах отмечается, что даже покупка валют «дружественных» государств проблематична. Так, продажа активов в юанях «требует отдельного соглашения с Китаем, которого будет очень трудно добиться в условиях кризиса». Другие валюты, такие как дирхам ОАЭ, подвержены «высоким политическим рискам», поскольку правительства могут изменить свой политический курс. Турецкая лира, в свою очередь, подвержена серьезным рискам девальвации.

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В документе также указано, что валютные резервы Росси в юанях в 2022 году могут достичь 180 миллиардов долларов. Российский Центробанк перестал публиковать детальную информацию о валютных резервах страны после введения санкций, однако по данным от 1 января на юань приходилось 17,1 процента, то есть чуть более 100 миллиардов долларов.

В мае «Ведомости» со ссылкой на близкие к правительству источники сообщали, что в последние дни регулятор вернулся к практике закупки иностранной валюты, чтобы избежать излишнего укрепления рубля. Однако позже ЦБ России опроверг данные о тайной покупке валюты.

В марте глава Минфина Антон Силуанов заявил, что из-за санкций Россия потеряла доступ к 300 миллиардам долларов своих резервов. Он отметил, что в таком положении страна испытывает трудности с выплатами по госдолгу в валюте.

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Софья Ермакова
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