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Власти захотели учитывать бонусы и инвестиции в доходе россиян

Росстат захотел учитывать бонусы и инвестиции в доходе россиян

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы на тему «Разработка рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения», пишет РБК.

Власти захотели учитывать бонусы в доходе россиян, поэтому авторы исследования должны будут разработать рекомендации по улучшению методов учета «расходов, осуществляемых за счет поощрений от участия в бонусных программах (программах лояльности), применяемых торговыми и сервисными предприятиями».

Кроме того, исполнитель должен предложить способы улучшить учет операций по движению денег населения на финансовом рынке, а также изменений запасов и стоимости финансовых активов и обязательств граждан. В настоящее время Росстат не «видит» основную часть вложений россиян в ценные бумаги, из-за этого статистические данные о сбережениях могут искажаться.

С 1 октября российский Центробанк (ЦБ) ограничит продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Эксперты назвали это ударом по разнообразию рынка.

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Платон Щукин
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