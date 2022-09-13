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В похоронах Елизаветы II увидели опасность для экономики Британии

Market Watch: экономика Британии может быстрее скатиться в рецессию из-за похорон королевы

Фото: Murdo MacLeod / The Guardian / Reuters

Похороны британской королевы Елизаветы II могут привести к тому, что Великобритания скатится в рецессию раньше, чем предполагали экономисты. Как сообщает Market Watch, опасность кроется в объявленных выходных.

В день проведения прощальной церемонии большинство банков и госучреждений будут закрыты. Это может еще сильнее ударить по ВВП Соединенного Королевства, который и без того потерял 0,1 процента во втором квартале на фоне празднования юбилея королевы.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. В Британии объявили 10-дневный общенациональный траур. Новым королем стал ее старший сын принц Чарльз, он взял себе имя Карл III.

Аналитики Goldman Sachs ждут, что в четвертом квартале текущего года экономика Великобритании скатится в рецессию, а риск глубокого спада усилится. По оценкам экспертов, уже к середине 2023 года ВВП страны может потерять 1 процент. Годовой объем производства в следующем году, скорее всего, сократится на 0,6 процента. Экономисты указывают, что подобный сценарий будет разворачиваться по мере усугубления энергетического кризиса и роста стоимости жизни.

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Платон Щукин
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