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Падчерица вице-президента США появилась с голой грудью на подиуме

Модель Элла Эмхофф появилась с голой грудью на подиуме во время Недели моды в Нью-Йорке

Фото: Taylor Hill / FilmMagic / Getty images

Американская модель, художница, модельер, падчерица вице-президента США Камалы Харрис Элла Эмхофф появилась с голой грудью на подиуме во время Недели моды в Нью-Йорке. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

Девушка выступила в качестве манекенщицы на показе коллекции одежды дизайнера Прабала Гурунга. Так, она предстала перед зрителями в черной мини-юбке и длинном зеленом топе-шарфе. При этом данный аксессуар был завязан на шее, а его концы свободно спадали вниз и уходили за спину. В силу дизайна изделия бюст модели оказался обнажен с правой стороны.

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Известно, что Элла Эмхофф — дочь продюсера Керстин Эмхофф и юриста Дуга Эмхоффа, который в данный момент женат на Камале Харрис. Девушка сотрудничала со многими крупными брендами после подписания контракта с ведущим модельным агентством IMG.

Ранее в сентябре сообщалось, что итальянская модель Мариякарла Босконо привлекла внимание папарацци откровенным нарядом на 79-м Венецианском кинофестивале. Манекенщица посетила мероприятие в платье люксового бренда Jean Paul Gaultier черного цвета, прозрачная ткань которого демонстрировала ее оголенную грудь. При этом образ знаменитости дополняли бежевый корсет, темные колготки и туфли-лодочки в тон одежды. В качестве украшений она выбрала серьги и браслет с бриллиантами.

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Карина Черных
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