Экономист Крайс: США с помощью войны хотят разорить Европу и помешать дружбе России с ФРГ

В обострении ситуации на Украине и расширении театра боевых действий заинтересованы Соединенные Штаты. Такое мнение выразил профессор экономики Кристиан Крайс (Christian Kreis) в статье для издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

Эксперт отметил, что война с участием НАТО помогла бы Вашингтону решить проблемы с перепроизводством и долгами. Так, в США надеются на то, что в результате конфликта в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей, заявил Крайс.

Однако главной целью Вашингтона является недопущение дружбы России и ФРГ. В связи с этим Крайс убежден, что США планируют разорить Германию. Он напомнил, что в последнее время экономические прогнозы страны становятся все мрачнее. Экономист спрогнозировал деиндустриализацию, при этом отметил, что больше всего пострадает малый и средний бизнес.

Ранее газета Der Spiegel сообщила, что 71 процент жителей Германии ожидают ухудшения положения в ближайшие пять лет и настроены на длительный экономический кризис. Кроме того, 58 процентов участников опроса оценивают экономическое положение как самое плохое с момента начала соответствующего мониторинга в мае 2017 года.