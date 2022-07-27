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Жители Германии заявили об ожидании ухудшения положения

Der Spiegel: 71% немцев ожидают ухудшения положения в ближайшие 5 лет

Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Большинство жителей Германии ожидают ухудшения положения в ближайшие пять лет и настроены на длительный экономический кризис. Об этом свидетельствует исследование Института изучения общественного мнения Civey, передает газета Der Spiegel.

По данным опроса, снижения экономического уровня страны ожидает 71 процент немцев. Еще 11 процентов уверены, что ситуация изменится в лучшую сторону. Помимо этого, 36 процентов опрошенных заявили, что их личное положение ухудшилось из-за роста цен на энергоресурсы и продукты питания.

В настоящее время 58 процентов участников опроса оценивают экономическое положение как самое плохое с момента начала соответствующего мониторинга в мае 2017 года.

Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) предрекло Германии «сокрушительный приговор» в будущем из-за энергетического кризиса.

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Марина Совина
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