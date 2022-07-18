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Германии предрекли «сокрушительный приговор» из-за энергетического кризиса

DWN: из-за энергетического кризиса Германию ждет «сокрушительный приговор» в будущем

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) предрекло Германии «сокрушительный приговор» в будущем из-за энергетического кризиса.

Согласно данным британской компании Ernst & Young, Германия больше не представлена в топ-100 компаний с наибольшей капитализацией. При этом в 2007 году в этом списке находилось семь немецких фирм. Таким образом рынок капитала «выносит будущему немецкой экономики сокрушительный приговор», говорится в статье. Германия является самой энергоемкой промышленной площадкой в мире, однако экспортная модель страны чутко реагирует на угрозу рецессии на мировом рынке, что усугубляет ситуацию.

Издание добавляет, что из-за плана по переходу на альтернативные источники энергии Германия страдает от рекордных цен на электричество. Кроме того, на ситуацию влияет средний возраст населения — 47,8 года — а также размеры подоходного налога, траты на социальное страхование и регуляторные расходы. В то же время производительность труда в Германии в последние 20 лет растет медленно. А снижение реальной заработной платы наблюдалось еще до пика инфляции.

Ранее журналист Дэниел Джонсон выразил мнение, что в связи с энергетическим кризисом в стране свою должность рискует оставить канцлер Германии Олаф Шольц. Он обратил внимание на то, что ФРГ в данный момент переживает острый кризис из-за нехватки энергоресурсов.

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Марина Совина
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