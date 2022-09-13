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Россияне массово перестали посещать Европу

Глава Ростуризма: турпоток из России в Европу по итогам 2022 года снизится в 15 раз
Зарина Догузова

Зарина Догузова. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Турпоток из России в европейские страны по итогам 2022 года снизится в 15 раз по сравнению с допандемийным 2019 годом. О том, что россияне массово перестали посещать Европу, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, передает РИА Новости.

«Если в 2019 году, до пандемии, у нас ежегодно отдыхало порядка 15 миллионов человек в европейских странах, то в этом году турпоток составит в своем максимуме порядка миллиона, то есть падение практически в 15 раз», — заявила глава ведомства.

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По словам Догузовой, решение некоторых стран Евросоюза закрыть с 19 сентября въезд для россиян, а также остановка с 12 сентября действия соглашения об упрощенном визовом режиме практически не скажется на Европе, так как в пандемийные годы туристические обмены были на низком уровне. «Но в целом скажу, что такие недружественные шаги со стороны европейских стран вызывают сожаление, тем более что российские туристы оставляли миллиарды долларов в экономиках европейских стран», — добавила эксперт.

Ранее в сентябре Догузова заявила о росте турпотока по России. С мая по август в стране отдохнули около 25 миллионов человек, что превысило показатели 2021 года. Среди лидеров в рейтинге городских поездок — Санкт-ПетербургМосква и Московская область.

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