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В Великом Новгороде откроется историческая выставка

В Великом Новгороде пройдет выставка, посвященная 160-летию памятника Тысячелетию России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Великом Новгороде 16 сентября откроется историческая выставка «В память совершившегося тысячелетия России», посвященная 160-летию памятника Тысячелетию России. Информация об этом появилась на сайте Министерства культуры России.

Мероприятие, которое пройдет в главном здании Нижегородского музея-заповедника в Кремле, расскажет историю создания памятника, а также о его разрушении и последующем восстановлении в годы Великой Отечественной войны.

Гостям экспозиции представят планшеты с текстовой и графической информацией, произведения печатной графики, памятные медали и жетоны, редкие книжные издания, а также документальные и фотографические материалы из фондов Новгородского музея-заповедника.

Ранее, 8 сентября, в Барнауле в Государственном художественном музее Алтайского края открылась выставка «Советский фарфор», на которой представлено 155 предметов из фонда музея. Экспозиция продлится до 15 января 2023 года.

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Валентина Процкова
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