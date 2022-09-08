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В Барнауле откроется выставка советского фарфора

В Барнауле откроется выставка «Советский фарфор»

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

В Барнауле в Государственном художественном музее Алтайского края открывается выставка «Советский фарфор», приуроченная к 100-летию СССР. Об этом сообщается на сайте учреждения.

На экспозиции будет представлено 155 предметов из фонда музея. Центральное место выставки занимают изделия из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Выставка представляет искусство послевоенного времени, интересна популярными темами труда, дружбы народов мира и Советского Союза, образами сказок в мелкой пластике, разработками посудных форм для массового производства. В настоящее время представленные на выставке произведения являются раритетами и являют собой настоящие фарфоровые шедевры страны Советов», — рассказали в музее.

Выставка продлится до 15 января 2023 года.

В июле в Саратове открылась выставка об истории самоваров. На выставке помимо самоваров представлены бульотки, кофеварки, а также другие предметы для чаепития: подносы, полоскательницы, самоварные столики, посуда. Посетителям представили самовар-сбитенник для приготовления сбитня, самовар сразу для нескольких кушаний, спиртовой самовар и разборный аппарат инженера Паричко.

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Сергей Истомин
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