В Саратове открылась выставка самоваров

Выставка об истории самоваров открылась в Саратовском областном музее краеведения

В Саратовском областном музее краеведения 20 июля открылась выставка об истории самоваров «Чаепитие по-русски». Об этом сообщает «СарБК».

На выставке помимо самоваров представлены бульотки, кофеварки, а также другие предметы для чаепития: подносы, полоскательницы, самоварные столики, посуда. Посетители смогут увидеть самовар-сбитенник для приготовления сбитня, самовар сразу для нескольких кушаний, спиртовой самовар и разборный аппарат инженера Паричко.

Особое место занимает самовар с выбитым на нем изображением медали Саратовского губернского земства за участие в губернской выставке в Саратове в 1893 году.

Значительная часть представленных на вы ставке сувениров подарена музею жительницей Саратова по фамилии Кац, которая собирала коллекцию несколько десятилетий.

Ранее сообщалось, что в Ейске в музее Brick Art открылась выставка старинных кирпичей. В экспозиции 500 старинных кирпичей с клеймами, которые были произведены на кирпичных заводах в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодарском крае в XVIII-XIX веках. Самое ценное в них — клейма, они служили знаками качества производителя. На выставке подробно рассказывают о самых известных российских заводах и о том, какие клейма они использовали.