В музее Brick Art в Ейске открылась выставка старинных кирпичей

В Ейске в музее Brick Art открылась выставка старинных кирпичей. Об этом сообщает издание «Юга.ру.»

В экспозиции 500 старинных кирпичей с клеймом, которые были произведены на кирпичных заводах в Санкт- Петербурге, Москве и Краснодарском крае в XVIII–XIX веках. Самое ценное в них — клейма, они служили знаками качества производителя. На выставке подробно рассказывают о самых известных российских заводах и о том, какие клейма они использовали. Экспозиция начинается с истории кирпича и строительной отрасли в России.

Музей рассказывает, что красный кирпич был основным строительным материалом с XVIII века. Все кирпичные постройки старой Москвы, Новгорода, Киева, Минска, других городов и сел бывшей Российской Империи построены из красных кирпичей с клеймами.

Ранее сообщалось, что в Перми открылась уличная выставка фельетонов столетней давности. На выставке расскажут, каким был город 100 лет назад, какие проблемы волновали горожан и над чем иронизировали местные газеты. Доя этого сотрудники местного краеведческого музея подобрали тексты, опубликованные в печатных изданиях на рубеже XIX-XX веков. Экспозицию открыли рядом с Домом Мешкова.