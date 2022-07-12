В Перми возле Дома Мешкова открылась выставка фельетонов столетней давности

В Перми открылась уличная выставка фельетонов столетней давности. Об этом сообщает телекомпания «Рифей».

На выставке будет рассказано, каким был город 100 лет назад, какие проблемы волновали горожан и над чем иронизировали местные газеты. Она подготовлена сотрудниками местного краеведческого музея — они подобрали тексты, опубликованные в печатных изданиях на рубеже XIX-XX веков. Экспозицию открыли рядом с Домом Мешкова.

Иллюстрации к старинным фельетонам подготовили современные пермские художники Александр Кошелев и Артем Кутергин. Экспозиция будет работать до сентября.

Ранее сообщалось, что в Амурском краеведческом музее в Благовещенске открылась выставка «Hapяд невесты — 100 лет истории». В экспозицию вошли около 30 экспонатов, среди них есть наряды и аксессуары начала, середины и конца XX века.