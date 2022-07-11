В Благовещенске открылась выставка свадебных платьев XX века

В Благовещенске открылась выставка «Hapяд нeвecты — 100 лeт иcтopии»

В Амурском краеведческом музее в Благовещенске открылась выставка «Hapяд невесты — 100 лет истории». Об этом сообщает издание SOVA.

В экспозицию вошли около 30 экспонатов, среди них есть наряды и аксессуары начала, середины и конца XX века. Посетители смогут увидеть свадебные платья почетных гостей выставки — старейшего сотрудника музея, заслуженного работника культуры Российской Федерации Альбины Шаула и министра культуры Амурской области Надежды Доргуновой.

«Свадебный наряд не сразу стал белым, красивым и элегантным. Не у всех были возможности, не было таких традиций. На Руси всегда приветствовалась загадочность. Все было закрыто. Женщина была загадкой, и жених должен был только догадываться, что под этим платьем. Раньше с помощью платья девушки хотели показать лишь утонченность фигуры, поэтому использовали корсеты», — рассказала начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова.

Выставка будет работать в краеведческом музее до 28 июля.

Ранее сообщалось, что удмуртские активисты из сообщества «Куара» запустили проект, посвященный национальному этническому костюму коренных жителей республики. Новый проект получил название «Айшон». Он посвящен удмуртскому национальному костюму — «внешней красоте этнической одежды и ее глубокому внутреннему содержанию».