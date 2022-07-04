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В Удмуртии запустили посвященный национальной одежде проект

Активисты Удмуртии запустили проект «Айшон», посвященный национальному костюму

Фото: Министерство культуры Удмуртской Республики

Удмуртские активисты сообщества «Куара» запустили проект, посвященный национальному этническому костюму коренных жителей республики. Об этом сообщается на странице Дома дружбы народов Удмуртии (ДНН) во «ВКонтакте».

Новый проект получил название «Айшон». Он посвящен удмуртскому национальному костюму — «внешней красоте этнической одежды и ее глубокому внутреннему содержанию».

Отмечалось, что в апреле и мае активисты выезжали в районы республики для изучения элементов удмуртского платья, его актуальных интерпретаций, а также для съемки видео и фото коренных жителей в удмуртских нарядах. Результатом работы стало несколько видеороликов об элементах традиционных женских костюмных комплексов северных, центральных и южных удмуртов.

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Также в ближайшее время планируется выпуск календаря с коллекциями современных удмуртских этнодизайнеров. Помимо прочего, активисты запустят в социальных сетях конкурс историй о различных костюмах, сохранившихся в семьях пользователей.

Ранее, в марте, в Ижевске прошел праздничный концерт «ЭRA традиций», на котором представили народные удмуртские песни и танцы. Мероприятие приурочили к открытию Года культурного наследия народов России в Удмуртии.

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Дарья Рыбак
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