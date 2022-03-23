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В Ижевске покажут удмуртские народные танцы

Концерт с народными удмуртскими песнями и танцами пройдет в Ижевске

Фото: Оксана Когинова / НацАкцент

В Ижевске пройдет праздничный концерт «ЭRA традиций», на котором зрителям представят народные удмуртские песни и танцы. Об этом сообщает портал «Национальный акцент».

Мероприятие пройдет 24 марта в Республиканском доме народного творчества. Как отмечается, оно будет приурочено к открытию Года культурного наследия народов России в Удмуртии.

Ожидается, что участие в концерте примут творческие коллективы со всей республики. В частности, на сцену выйдут коллектив студии народного танца «Чебеляй», народный ансамбль гармонистов «Шуд», удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай», хор «RECпублика», народные ансамбли песни и танца «Марӟан» и «Зангари», а также ансамбль народного танца «Андан».

Кроме того, по случаю Дня работника культуры в рамках мероприятия состоится церемония награждения победителей премии правительства Удмуртии «Душа Удмуртии». Ее получат деятели культуры, которые внесли вклад в развитие народного творчества в республике.

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Варвара Кошечкина
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