Российские школьницы подрались перед толпой соседей во дворе и попали на видео

В Энгельсе две школьницы оттаскали друг друга за волосы во дворе перед толпой соседей

В Энгельсе Саратовской области две школьницы подрались и оттаскали друг друга за волосы во дворе перед толпой соседей. Видео с места было опубликовано в группе «Энгельс онлайн» во «ВКонтакте».

На появившихся кадрах несовершеннолетние россиянки бьют друг друга руками и коленями. За их конфликтом спокойно наблюдают собравшиеся взрослые люди и дети. Некоторые «подбадривают» школьниц матом и призывают их не останавливаться.

Позже один из очевидцев пояснил, что драка произошла из-за слитых в сеть фотографий одной из девочек, пишет KP.RU. Сейчас в случившемся разбираются сотрудники полиции.

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка. Полиция начала искать школьниц.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе на спортивной площадке возле школы № 20 подростки устроили драку в стиле смешанных единоборств (ММА).

После происшествия депутат Госдумы, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга потребовал организовать проверку в школе.

