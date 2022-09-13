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В Финляндии сообщили о проблемах в преддверии зимы

Гендиректор Fingrid назвал задержку запуска реактора шведской АЭС «плохой новостью»

Фото: Krafft Angerer / Getty Images

Генеральный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен считает, что страну ждут проблемы этой зимой из-за задержки запуска четвертого реактора крупнейшей атомной электростанции (АЭС) в Швеции. Его слова передает РИА Новости.

«Швеция играет большую роль на скандинавском рынке электроэнергии», — рассказал Руусунен. Он также назвал технические проблемы на АЭС «плохой новостью» для Финляндии в преддверии наступающих холодов, когда сокращается производство электричества при помощи ветрогенераторов. При этом Руусинен отметил, что в стране пока не начали экономить электроэнергию.

АЭС Рингхальс — крупнейшая атомная электростанция Швеции, которая состоит из четырех реакторов. Она расположена на полуострове Варо, в 60 километрах к югу от Гетеборга. Об отсрочке запуска сообщил владелец АЭС, компания Vattenfall.

В последнее время страны Европы столкнулись с серьезным энергетическим кризисом, который вызвали в том числе последствия начала боевых действий на Украине. В регионе резко повысились закупочные цены на газ, а также цены на электричество. Для борьбы с ростом цен Еврокомиссия хочет ввести налог на «избыточную» прибыль энергетических компаний. Полученные средства европейское правительство намерено направить на поддержку наиболее уязвимых домохозяйств и предприятий. Ожидается, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обнародует план Европы по борьбе с ростом цен на электроэнергию во время выступления 14 сентября.

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Мария Грушко
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