На «Газпром» задумали подать в суд из-за сокращения поставок

Reuters: Uniper захотела потребовать от «Газпрома» компенсацию за сокращение поставок газа

Немецкая компания Uniper задумала подать в суд на российский «Газпром». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией. Уточняется, что пока только рассматривается возможность судебного разбирательства в Стокгольмском арбитражном суде.

Собеседники агентства уточнили, что с российского монополиста хотят потребовать компенсацию за сокращение поставок газа, которое сочли необоснованным. Uniper, крупнейший импортер российского газа в Германии, по итогам первого полугодия потерял 12,3 миллиарда евро (12,3 миллиарда долларов), и ему пришлось прибегнуть к помощи государства после того, как сокращение поставок со стороны «Газпрома» вынудило его покупать замещающие объемы по более высоким ценам.

Стокгольмский арбитражный суд, куда, по словам источников, Uniper будет подавать иски, неоднократно рассматривал споры по газовым контрактам между «Газпромом» и его контрагентами, включая польскую PGNiG и украинский «Нафтогаз». Последний ранее анонсировал новый иск против российской компании. Поводом назвали неполную оплату газа, поставляемого через украинскую территорию. Компания подала просьбу об арбитраже в Международный арбитражный суд.