«Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» анонсировал новый иск против «Газпрому» за неуплату транзита газа

Украинский «Нафтогаз» анонсировал новый иск против российского «Газпрома» за неуплату услуг по транзиту. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании, поводом стала якобы несвоевременна оплата транспортировки газа по территории Украины. Украинская сторона подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд.

«"Нафтогаз" требует от "Газпрома" денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», — говорится в заявлении.

В конце мая глава «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что «Газпром» заплатил не всю сумму за транзит газа в Европу через украинскую систему. С 11 мая «Оператор ГТС Украины» (ОГТС) прекратил транзит российского газа в ЕС через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Луганской области, сославшись на то, что объект находится под контролем России.

В сентябре «Нафтогаз» предупредил украинцев о тяжелой зиме: из-за предстоящего сложного отопительного сезона граждан призывают запастись теплыми вещами. «Могут быть временные прерывания электроснабжения и поставок тепла, поэтому для того, чтобы не замерзнуть зимой, действительно теплые вещи не помешают», — говорил советник главы компании Алексей Рябчин.