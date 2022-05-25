Глава «Нафтогаза» раскрыл детали спора с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что «Газпром» заплатил не всю сумму за транзит в июне

Глава украинской энергетической госкомпании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что «Газпром» заплатил не всю сумму за транзит газа в Европу через украинскую систему в июне. Его слова приводит РИА Новости.

«Не весь объем», — сказал Витренко, отвечая на вопрос журналиста о споре с российской компанией из-за платежей за транзит. Дальнейших деталей глава украинской госкорпорации не предоставил.

С 11 мая «Оператор ГТС Украины» (ОГТС) прекратил транзит российского газа в ЕС через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Луганской области, сославшись на то, что объект находится под контролем России. Глава ОГТС Сергей Макогон заявил, что компания оставит ГИС «Сохрановка» для транзита газа закрытой до тех пор, пока Киев не восстановит контроль над газотранспортной системой Украины.