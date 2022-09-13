Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам начали отказывать во въезде в Грузию

Генконсульство России в Трабзоне: некоторым россиянам отказывают во въезде в Грузию

Фото: Georgy Trofimov / Unsplash

Российские дипломаты сообщили, что некоторым россиянам начали отказывать во въезде в Грузию из Турции без объяснения причин. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление генерального консульства России в Трабзоне.

В дипмиссии уточнили, что проблемы с пересечением границы наблюдаются на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска «Сарпи», жалобы от путешественников поступают несколько раз в неделю. «К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют», — добавили в генконсульстве.

Отмечается, что по сравнению с концом августа число отказов во въезде в Грузию снизилось — тогда в дипмиссии фиксировали жалобы практически ежедневно.

Ранее в сентябре российские туристы сообщили об ужесточении контроля на границе с Грузией — ежедневно нескольким десяткам граждан России отказывают во въезде. Путешественники, приехавшие в Турцию на машине через территорию Грузии, переживают, смогут ли они вернуться домой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала сотрудника оборонного завода по делу о госизмене
В Харькове вновь пропал свет
Двое российских детей утонули в реке
Азербайджан и США обсудили обострение на армяно-азербайджанской границе
В Брянской области неизвестные взорвали опоры ЛЭП у железной дороги
Рэпера PnB Rock застрелили в Лос-Анджелесе
Определены города России с подорожавшей «вторичкой»
Полицейские отговорили девушку от смертельно опасного прыжка с моста
Анастасия Решетова показала лицо без макияжа и фильтров
Роналду отказался от зарплаты в 240 миллионов евро в год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.