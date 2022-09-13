Генконсульство России в Трабзоне: некоторым россиянам отказывают во въезде в Грузию

Российские дипломаты сообщили, что некоторым россиянам начали отказывать во въезде в Грузию из Турции без объяснения причин. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление генерального консульства России в Трабзоне.

В дипмиссии уточнили, что проблемы с пересечением границы наблюдаются на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска «Сарпи», жалобы от путешественников поступают несколько раз в неделю. «К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют», — добавили в генконсульстве.

Отмечается, что по сравнению с концом августа число отказов во въезде в Грузию снизилось — тогда в дипмиссии фиксировали жалобы практически ежедневно.

Ранее в сентябре российские туристы сообщили об ужесточении контроля на границе с Грузией — ежедневно нескольким десяткам граждан России отказывают во въезде. Путешественники, приехавшие в Турцию на машине через территорию Грузии, переживают, смогут ли они вернуться домой.