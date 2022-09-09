Россияне пожаловались на проблемы с въездом в Грузию

Россияне, приехавшие в Турцию через Грузию, переживают, смогут ли они вернуться домой

Российские туристы пожаловались на ужесточение контроля на границе с Грузией. Об этом сообщает портал TourDom.

Отмечается, что ежедневно нескольким десяткам граждан России отказывают во въезде. Путешественники, приехавшие в Турцию на машине через территорию Грузии, переживают, смогут ли они теперь вернуться домой.

Проблем при въезде могут избежать россияне, у которых есть вид на жительство в Грузии или подтверждение легального трудоустройства в стране. При этом в публикации уточняется, что на разных форумах «паники больше, чем реальных подтверждений о сложностях при прохождении границы». Так, некоторые туристы рассказывали, что турецко-грузинскую границу прошли очень быстро, но были и те, кто жаловался на тщательный досмотр.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что известному российскому благотворителю и журналисту Дмитрию Алешковскому (признан в России иноагентом) отказали во въезде в Грузию без объяснения причин. Отмечается, что до этого россиянин жил в республике некоторое время.

17 августа свыше 20 наиболее влиятельных некоммерческих организаций Грузии потребовали незамедлительно ввести визовый режим для россиян. В качестве причины они назвали большой наплыв туристов.