В Грузии выступили за незамедлительное введение визового режима для россиян

«Ъ»: в Грузии потребовали ввести визовый режим с Россией из-за наплыва людей

Свыше 20 наиболее влиятельных некоммерческих организаций Грузии выступили с требованием к правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) и правительству Ираклия Гарибашвили незамедлительно ввести визовый режим для российских граждан. Об этом в среду, 17 августа, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что лидеры грузинских НКО особенно обеспокоены последними статистическими данными Национальной администрации туризма, свидетельствующими о наплыве российских путешественников.

Так, в официальном письме представителей НКО говорится, что с января по июль 2022 года поток россиян в Грузию значительно увеличился. Авторы документа также уведомили, что после начала спецоперации России на Украине в Грузии было зарегистрировано около 6,4 тысячи российских компаний. Это в семь раз превышает показатель за весь 2021 год.

Представители НКО также подчеркивают, что решение этих проблем — это «вопрос национальной безопасности страны». По их утверждениям, РФ может использовать пребывание в Грузии большого числа своих граждан «для оккупации остальной территории страны» под предлогом их защиты.

Ранее 13 тысяч жителей Грузии подписали петицию на имя правительства и парламента с требованием ввести визовый режим с Россией и Белоруссией. Цель инициативы — ограничить время пребывания их граждан в стране до трех месяцев.