В Грузии запустили петицию по введению визового режима с Россией и Белоруссией

Более 13 тысяч человек в Грузии подписали петицию за визовый режим с Россией и Белоруссией

Более 13 тысяч человек подписали петицию на имя грузинского правительства и парламента с требованием ввести визовый режим с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.

Петицию запустили на сайте Manifest.ge. В ней руководству страны предлагают ввести визовый режим с Россией и Белоруссией, чтобы ограничить время пребывания граждан этих стран в Грузии до трех месяцев. «В таком случае граждане России и Белоруссии не смогут находиться в Грузии более трех месяцев, и это означает, что целью их визита будет туризм и путешествие, а не бизнес-деятельность», — объясняют авторы документа.

22 июля стало известно, что бывший продюсер украинской музыкальной группы «Грибы» Юрий Бардаш бежал из Грузии в Россию пешком через горы после того, как ему поступили угрозы.