Жан-Люк Годар ушел из жизни с помощью эвтаназии

Близкие Жан-Люка Годара рассказали, что он ушел из жизни с помощью эвтаназии

Близкие французского режиссера Жан-Люка Годара рассказали, что он ушел из жизни с помощью эвтаназии. Об этом сообщает Libération.

«Он не был болен, он просто устал. Поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и ему было важно, чтобы об этом знали», — заявили в окружении кинематографиста.

Близкие утверждают, что Годар часто размышлял о самоубийстве. В молодости режиссер даже пытался покончить с собой и позднее говорил, что хотел сделать это ради привлечения внимания.

Кроме того, эта тема находила отражение и в его работах. В его фильме 2004 года «Наша музыка» звучит фраза из «Мифа о Сизифе» Альбера Камю: «Есть только одна действительно серьезная философская проблема — самоубийство».

О смерти 91-летнего Годара стало известно ранее во вторник. Его фильмография насчитывала 130 картин, среди которых значились такие ленты, как «Презрение» (1963), «Банда аутсайдеров» (1964), «Безумный Пьеро» (1965) и многие другие.