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Умер французский режиссер Жан-Люк Годар

На 92-м году жизни скончался французский режиссер Жан-Люк Годар

Фото: Vincent Kessler / Reuters

На 92-м году жизни скончался франко-швейцарский режиссер «новой волны», актер и продюсер Жан-Люк Годар. Об этом сообщает Liberation.

О смерти кинодеятеля сообщили его родственники во вторник, 13 сентября.

Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года в Париже. Его отец работал врачом, а мать — банкиром. В 1949-м Годар поступил в Сорбонну и приступил к изучению антропологии. Через год Годар начал публиковать собственные киноведческие статьи, а в 1954-м дебютировал в качестве режиссера, сняв короткометражный проект.

В 1960-м Годар представил свой первый полнометражный фильм «На последнем дыхании», главные роли в котором исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг.

Особенность картины заключалась в том, что режиссер придумывал сценарий перед началом съемочного дня, а актеры проекта могли самостоятельно менять диалоги в процессе съемок. Именно ранее творчество Годара поспособствовало развитию мирового кинематографа.

Всего фильмография кинематографиста насчитывала 130 картин.

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Анастасия Астахова
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