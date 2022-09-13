В Киргизии открыли первую в стране базу беспилотников

Президент Киргизии открыл первую в стране базу беспилотников

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил об открытии первой в стране базы беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», которые предназначены для обороны границ республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Кыргызской Республики, главнокомандующий вооруженными силами страны Садыр Жапаров открыл базу беспилотных летательных аппаратов пограничной службы государственного комитета национальной безопасности», — сказал представитель пресс-службы.

По словам главы Киргизии, «мир и стабильность в стране начинаются с границы».

«Именно поэтому обеспечение безопасности границ Кыргызстана считается одним из приоритетов государства. В дальнейшем также будет продолжена работа по улучшению условий для жизнедеятельности пограничников», — добавил президент.

Жапаров также отметил, что Кыргызстан является миролюбивой страной, и все усилия по укреплению вооруженных сил страны сосредоточены только на обороне.

В августе сообщалось, что на Украине также начали строить завод по производству турецких беспилотников «Байрактар».