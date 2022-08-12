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На Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar

Строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar началось на Украине

Фото: Baykar Press Office / Getty Images

Генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар рассказал о строительстве на Украине завода по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, пишет УНИАН.

По словам Байрактара, строительство завода, а также исследовательского центра и центра передового производства уже началось. «Мы хотим производить все системы. Не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение <...> Наши инвестиционные планы продвигаются сейчас», — рассказал он.

Байрактар отметил, что на украинском заводе также будут производиться Bayraktar ТВ2 и Bayraktar Akinci.

8 августа украинский посол в Турции Василий Боднар рассказал, что специально для строительства завода Baykar Makina купила на территории страны земельный участок. По его словам, проект завода планируется реализовать до конца 2022 года.

В июле украинское правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической областях. Это соглашение позволит Киеву построить на своей территории завод по производству Bayraktar.

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Варвара Кошечкина
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