Погибшего в Перл-Харборе американского моряка похоронят спустя 80 лет

В США спустя 80 лет будет похоронен один из моряков, погибших при нападении на Перл-Харбор

В США спустя 80 лет будет похоронен Герберт Джейкобсон (Herbert Jacobson) — один из моряков, погибших во время нападения японской авиации на базу Перл-Харбор. Об этом сообщает Associated Press.

Джейкобсон был в числе более чем 400 моряков, погибших на авианосце «Оклахома» 7 декабря 1941 года. Часть останков погибших извлекли через два года и захоронили на Гавайях без установления имен. В 2003 году состоялась попытка идентифицировать около 100 наборов останков, но она оказалась безуспешной. Но в 2015 году Пентагон решил вновь эксгумировать их и провести опознание с помощью судмедэкспертизы.

Это позволило опознать 355 человек, включая 21-летнего Джейкобсона из маленького городка Грейслейк в штате Иллинойс. Часть погибших похоронили в прошлом году к 80-й годовщине атаки. Останки моряка будут захоронены на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне.

За прошедшие годы родные пытались узнать, что произошло с Джейкобсоном. Как им стало известно из разговоров с его товарищами по авианосцу, он перед атакой вернулся с дежурства и несколько часов переправлял людей на берег. Хотя, по другим предположениям, он мог погибнуть во время сна, «даже не успев понять, что идет война», отметил его племянник Брэд.

В 2018 году в возрасте 106 лет скончался старейший ветеран вооруженных сил США Рэй Чавес, переживший нападение на Перл-Харбор. В 1941 году он служил квартирмейстером на корабле ВМС США «Кондор».

