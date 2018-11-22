Умер старейший ветеран Перл-Харбора

Старейший ветеран вооруженных сил США Рэй Чавес, переживший нападение на Перл-Харбор, скончался в возрасте 106 лет. Об этом сообщает Associated Press.

По словам дочери ветерана Кэтлин, Чавес, болевший пневмонией, умер во сне в пригороде Сан-Диего.

Отмечается, что в мае Рэй Чавес посетил День памяти погибших в войнах в Вашингтоне, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Белый дом в выразил соболезнования в связи с кончиной старейшего ветерана.

В 1941 году Чавес служил квартирмейстером на корабле ВМС США «Кондор»

В результате нападения на Перл-Харбор был уничтожен или серьезно поврежден 21 боевой корабль, 350 самолетов, убиты 2390 и ранены более 1700 человек. После атаки США вступили во Вторую Мировую войну.

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