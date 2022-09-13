Актрису Джулию Фокс засняли на улицах Нью-Йорка с заклеенной скотчем грудью

Американская актриса и модель Джулия Фокс вышла на улицу со скотчем на груди вместо одежды. Соответствующую информацию приводит Glamour.

Бывшую возлюбленную рэпера Канье Уэста засняли во время прогулки по Нью-Йорку во время Недели моды. Так, девушка предстала на размещенных кадрах в объемных атласных брюках черного цвета с разрезами по бокам, к которым сзади в районе пояса были прикреплены еще одни штаны — оттенка хаки.

Также образ Фокс дополняла серебристая лента, которой был заклеен ее бюст. При этом остальная часть туловища знаменитости осталась обнаженной. Кроме того, манекенщица надела ботинки на массивной рифленой платформе и со шнуровкой, распустила волосы и подчеркнула глаза с помощью темно-коричневых теней и широких стрелок, которым часто отдает предпочтение.

Ранее сообщалось, что Джулия Фокс появилась на вечеринке Smart Toxin, организованной модным журналом Vogue, в откровенном образе. Известно, что мероприятие состоялось в четверг, 8 сентября, в рамках Недели высокой моды в Нью-Йорке. 32-летняя знаменитость вышла в свет в черном платье, верхняя часть которого представляла собой оголяющий грудь топ из сплетенных между собой нитей. Наряд был также оформлен летящей юбкой и широкими рукавами в виде крыльев.