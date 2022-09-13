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Дикий кенгуру убил решившего сделать его своим питомцем мужчину

The Guardian: в Австралии кенгуру убил 77-летнего мужчину, пытавшегося приручить его

Фото: Meg Jerrard / Unsplash

В городе Редмонд, Западная Австралия, дикий кенгуру убил 77-летнего мужчину, который решил его приручить и сделать своим питомцем. Об этом сообщает The Guardian.

Родственники обнаружили пострадавшего в тяжелом состоянии и вызвали скорую помощь. Поскольку кенгуру не подпускал медиков к своей жертве, тем пришлось вызвать полицию. Прибывшие полицейские застрелили агрессивное животное.

Мужчина погиб, спасти его не удалось. «Полиция считает, что это было дикое животное, которое содержалось в качестве питомца», — заявил представитель правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Австралии 68-летняя пенсионерка оказалась в больнице после нападения кенгуру. Агрессивное животное набросилось на австралийку, свалило мощным пинком, избило лапами на земле и убежало.

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Алиса Удовик
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