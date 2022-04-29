Крупный кенгуру набросился на пенсионерку и избил ее

Daily Mirror: в Австралии крупный кенгуру набросился на 68-летнюю женщину и избил ее

В Австралии 68-летняя пенсионерка оказалась в больнице после нападения кенгуру. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел утром 29 апреля на поле для гольфа в черте города Голд-Кост, штат Квинсленд. Пожилая женщина шла по полю, когда к ней приблизился крупный кенгуру. Агрессивное животное набросилось на австралийку, свалило мощным пинком, избило лапами на земле и убежало.

Пенсионерку доставили в больницу с травмами головы, рук и ног. Врачам пришлось наложить ей множество швов. Особенно пострадало лицо женщины, на которое пришелся удар задних ног кенгуру.

В Департаменте окружающей среды и науки штата Квинсленд заявили, что нападения кенгуру на человека довольно редкое явление, однако они происходят, когда животные решают, что от человека исходит угроза. «Риск подобного происшествия очень мал, но мы все равно должны быть очень осторожны рядом с этими животными», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что схватка двух самцов кенгуру на заднем дворе дома австралийца попала на видео. Животные били друг друга лапами, балансируя с помощью хвостов.