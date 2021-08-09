Два самца кенгуру устроили поединок на заднем дворе и попали на видео

Житель Австралии заснял двух самцов кенгуру-валлаби, которые устроили драку у него на заднем дворе. Об этом сообщает Daily Mail.

Кейси Шолтен (Casey Scholten) из города Брисбен, штат Квинсленд, рассказал, что услышал, как за домом залаяли собаки. Он пошел посмотреть в чем дело и обнаружил двух валлаби, которые сошлись в поединке рядом с баскетбольным кольцом на заднем дворе.

Животные били друг друга лапами, балансируя с помощью хвостов. В какой-то момент одному из валлаби удалось отправить соперника на землю мощным ударом, но тот быстро вскочил и снова бросился в драку.

Шотлтен пошутил, что кенгуру, видимо, начали подготовку к Олимпийским играм 2032 года, которые будут проходить в Брисбене всего в 20 минутах езды от его дома.

В итоге животные перешли к удушающим приемам, и один из них признал поражение, повалившись на землю. После этого кенгуру вернулись в лес.

Шолтен предположил, что стал свидетелем боя двух самцов за владение территорией в преддверии брачного сезона.

Ранее сообщалось, что в цирке Саратова во время представления подрались львы. На кадрах видно, как один лев набросился на другого в углу клетки, а затем и остальные хищники, принимавшие участие в шоу «Принц цирка», начали присоединяться к драке.

