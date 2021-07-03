Драка львов в российском цирке попала на видео

В цирке Саратова во время представления подрались львы. Видео схватки хищников в субботу, 3 июля, публикует Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как один лев набросился на другого в углу клетки, а затем и остальные хищники, принимавшие участие в шоу «Принц цирка», начали присоединяться к драке. Дрессировщики вынуждены были стать спинами друг к другу, и через некоторое время им удалось унять разбушевавшихся животных.

30 июня сообщалось, что в Барнауле во время циркового представления олень попытался забодать ассистентку дрессировщика.