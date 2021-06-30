В российском цирке олень ринулся на девушку и попытался ее забодать

В Барнауле во время циркового представления олень попытался забодать ассистентку дрессировщика. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

Инцидент произошел на представлении сочинского цирка-шапито «Маска», гастролирующего в Барнауле. Олень, находившийся на арене, ринулся на девушку и прижал ее к барьеру. Ей удалось остановить его, схватив за рога. Затем животное оттащили другие работники цирка.

Материалы по теме «Потом удивляешься, как жив остался» Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет Кошачий заклинатель История музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился

В администрации шапито ИА «Банкфакс» рассказали, что ассистентка отделалась ссадиной. По мнению дрессировщиков, оленя напугал неправильно установленный реквизит.

Представительница «Маски» утверждает, что животное не станут наказывать. «Он же не виноват, что так произошло, — объяснила она. — Просто потом к нему подходят чаще, гладят, репетируют с ним, чтобы он больше не пугался».

В представлениях цирка «Маска» участвуют леопард, попугаи, обезьяны, американская носуха, африканский страус, австралийский кенгуру, северный олень и пони породы фалабелла.

В марте сообщалось, что в Казанском цирке на рабочего напала слониха, ранее участвовавшая в драке во время представления. В результате человек получил сотрясение головного мозга. У него также были сломаны плечо, несколько ребер и позвонков.