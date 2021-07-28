Леопард отобрал у самки добычу на глазах у гиен и попал на видео

Самец леопарда в частном заповеднике Лондолози на территории Национального парка Крюгера в ЮАР отобрал у самки добычу на глазах у гиен. Видео с животными опубликовал в Instagram рейнджер парка Дин де ла Рей (Dean de la Ray).

Мужчина заметил драку леопардов, когда сопровождал посетителей заповедника. Он рассказал, что такое поведение типично для этих животных.

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На записи видна сидящая на дереве самка леопарда. В зубах она держит добычу — мертвую африканскую антилопу, также известную как спрингбок. Самец леопарда видит самку и тоже лезет на дерево, чтобы добраться до добычи.

Он оказывается вместе с самкой на верхушке дерева и отбирает у нее тушу антилопы. Потерпевшей поражение хищнице приходится слезть с дерева, чтобы отправиться на новую охоту. За борьбой двух леопардов снизу наблюдают гиены.

Запись набрала множество просмотров и комментариев. Многие пользователи выразили сочувствие самке леопарда, которая осталась без добычи.

Ранее сообщалось, что леопард в индийском городе Нашик, штат Махараштра, схватил спавшую на крыльце хозяйского дома собаку и утащил ее во тьму. После нападения на земле остались кровавые следы.

