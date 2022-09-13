Раскрыты причины распухших пальцев нового короля Великобритании

Врач Гарет Най назвал артрит возможной причиной болезненного вида пальцев Карла III

Врач Гарет Най раскрыл причины болезненного вида пальцев нового короля Великобритании Карла III. Соответсвующий материал появился на сайте Daily Star.

По словам доктора, краснота и припухлость рук монарха объясняется тем, что в тканях его организма скапливается жидкость. «Отек — это состояние, при котором тело начинает задерживать жидкость в конечностях, обычно в ногах и лодыжках, а также в пальцах», — рассказал специалист и отметил, что данное заболевание часто встречается у пожилых людей.

Кроме того, еще одной возможной причиной болезненного вида рук Карла III собеседник издания назвал артрит. «Артрит — еще одно распространенное заболевание у людей старше 60 лет. Он часто поражает три основные области кисти — сустав большого пальца или любой из суставов других пальцев, — заявил Ней. — Пальцы обычно становятся на ощупь жесткими и распухшими, и, хотя лекарства облегчают боль, отек может оставаться». В заключение эксперт пояснил, что питание с содержанием большого количества соли, прием некоторых лекарств, например, от кровяного давления, также могут вызвать отеки.

10 сентября сына Елизаветы II Карла III официально провозгласили королем Британии. Процесс передачи трона прошел на совете престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.