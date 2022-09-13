Ким Кардашьян решила избавиться от фермы

Ким Кардашьян выставила на продажу ферму в Калифорнии за 5,3 миллиона долларов

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян решила избавиться от своей фермы в Калифорнии. Она выставила недвижимость в городе Хидден-Хилс на продажу за 5,3 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Кардашьян купила ферму в октябре 2019 года за 1,6 миллиона долларов. Дом 1950-х годов постройки располагается на земельном участке в 0,6 гектара. Через дорогу от основного здания находятся четырехстойный сарай, загон и постройка для хранения оборудования и корма.

Площадь одноэтажного жилого дома составляет около 372 квадратных метров. Внутри него четыре спальни и четыре ванные, а также кухня, гостиная, столовая и офис. Снаружи имеются бассейн, СПА-зона, терраса с барбекю и четырехместный гараж.

В мае 2022 года Кардашьян купила дом в Хидден-Хилс по соседству с экс-мужем Канье Уэстом. Телезвезда заплатила за недвижимость 6,3 миллиона долларов. Площадь дома составляет 393 квадратных метра, внутри четыре спальни и три ванные. Отмечалось, что жилье нуждается в ремонте — интерьер отличается потертыми коврами и устаревшей мебелью.