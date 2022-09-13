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В России впервые подали климатический иск против правительства

В Верховный суд России впервые подали климатический иск

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Борцы за окружающую среду потребовали от правительства России пересмотреть указ президента о планах по снижению объема выбросов парниковых газов. Активисты впервые подали климатический иск против властей страны в Верховный суд России, сообщает News.ru.

В суд обратилась группа из 20 человек, большая часть которых являются активистами движения Fridays for Future. Истцы просят признать недействительным положение указа президента «О сокращении выбросов парниковых газов», где говорится, что к 2030 году выбросы парниковых газов должны сократиться до 70 процентов от уровня 1990 года. Активисты требуют, чтобы выбросы снизили до 31 процента.

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В документе отмечается, что Россия является одним из мировых лидеров по объему выбросов парниковых газов, однако власти страны не прилагают достаточно усилий для борьбы с глобальным потеплением. Борцы за окружающую среду подчеркнули, что за последние 50 лет глобальная температура выросла на один градус, в то время как температура в России — на 2,5 градуса.

Ранее в сентябре сообщалось, что на борьбу с глобальным потеплением в России правительство направит более 11 миллиардов рублей. Для адаптации к изменению климата создадут единую национальную систему мониторинга климатически активных веществ стоимостью 1,8 миллиарда рублей.

Александра Качан
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