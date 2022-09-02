На борьбу с глобальной проблемой в России направят миллиарды рублей

На борьбу с изменением климата в России правительство направит более 11 миллиардов рублей

Правительство России приняло решение направить на борьбу с глобальной проблемой изменения климата более 11 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

В рамках заседания премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в последнее время многие страны сталкиваются с последствиями глобального потепления, включая аномальную жару, пересыхание рек и отсутствие доступа к чистой воде.

Для адаптации к изменению климата в России решили создать единую национальную систему мониторинга климатически активных веществ — научные учреждения будут проводить исследования по созданию моделей океана, его льда, а также следить за таянием многолетней мерзлоты. Реализацию проекта оценили почти в 1,8 миллиарда рублей.

«В целом на финансирование низкоуглеродной повестки правительством предусмотрено более 11 миллиардов рублей в ближайшие три года. Рассчитываем, что результаты этих исследований появятся уже в конце текущего года. В частности, работа ученых поможет не допустить негативного влияния изменений климата на все отрасли экономики и качество жизни граждан», — отметил Мишустин.

Ранее зампред правления «Газпрома» Олег Аксютин назвал природный газ естественным конкурентным преимуществом России, которое может помочь в процессе борьбы с изменением климата. По словам зампреда корпорации, развитие рынка газомоторного топлива позволяет больше снижать углеродоемкость энергетики.