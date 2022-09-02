Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

На борьбу с глобальной проблемой в России направят миллиарды рублей

На борьбу с изменением климата в России правительство направит более 11 миллиардов рублей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Правительство России приняло решение направить на борьбу с глобальной проблемой изменения климата более 11 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

В рамках заседания премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в последнее время многие страны сталкиваются с последствиями глобального потепления, включая аномальную жару, пересыхание рек и отсутствие доступа к чистой воде.

Для адаптации к изменению климата в России решили создать единую национальную систему мониторинга климатически активных веществ — научные учреждения будут проводить исследования по созданию моделей океана, его льда, а также следить за таянием многолетней мерзлоты. Реализацию проекта оценили почти в 1,8 миллиарда рублей.

Материалы по теме:
Удар по диктатуре. Как Северная Корея борется с глобальным потеплением и почему оно приближает ядерную катастрофу?
Удар по диктатуре.Как Северная Корея борется с глобальным потеплением и почему оно приближает ядерную катастрофу?
5 мая 2022
Тает на глазах. По всему миру исчезают ледники. Чем это грозит человечеству?
Тает на глазах.По всему миру исчезают ледники. Чем это грозит человечеству?
19 августа 2022

«В целом на финансирование низкоуглеродной повестки правительством предусмотрено более 11 миллиардов рублей в ближайшие три года. Рассчитываем, что результаты этих исследований появятся уже в конце текущего года. В частности, работа ученых поможет не допустить негативного влияния изменений климата на все отрасли экономики и качество жизни граждан», — отметил Мишустин.

Ранее зампред правления «Газпрома» Олег Аксютин назвал природный газ естественным конкурентным преимуществом России, которое может помочь в процессе борьбы с изменением климата. По словам зампреда корпорации, развитие рынка газомоторного топлива позволяет больше снижать углеродоемкость энергетики.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ зафиксировало факты обстрелов Запорожской АЭС
18-летнюю россиянку жестоко избили и оттаскали за волосы на автобусной остановке
Двое россиян изготовили взрывчатку и планировали уcтроить взрыв в лесу около ТЭЦ
В Афганистане 18 человек погибли из-за взрыва в мечети
На Украине введут санкции против пророссийских учителей
Названо возможное наказание для оскорбившего Путина россиянина
Психотерапевт назвала методы борьбы с тревогой
Медведев пригрозил перестать поставлять газ в Европу
Песков заявил об угрозе надежности работы «Северного потока»
На борьбу с глобальной проблемой в России направят миллиарды рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.