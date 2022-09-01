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Названо естественное конкурентное преимущество России

Природный газ назвали естественным конкурентным преимуществом России

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Зампред правления «Газпрома» Олег Аксютин назвал природный газ естественным конкурентным преимуществом России, которое может помочь в процессе борьбы с изменением климата. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам зампреда корпорации, развитие рынка газомоторного топлива позволяет больше снижать углеродоемкость энергетики. В стране планируют уменьшить негативное воздействие на климат за счет экологизации промышленности и транспорта, а также с помощью рационального использования природных ресурсов.

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Аксютин также посчитал доставку российского трубопроводного газа одним из самых экологичных способов и добавил, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США оставляют за собой большой углеродный след. «Затраты энергии на сжижение и транспортировку значительно больше, а если речь идет о сланцевом газе — добавляются большие выбросы метана. Выбросы метана при добыче газа в США в 18 раз выше, чем при добыче российского природного газа», — заявил зампред компании.

В марте 2022 года в «Газпроме» пообещали разработать климатическую стратегию до 2050 года. Основой стратегии станут сценарии устойчивого развития. Корпорация должна составить их с учетом специфики национальной экономики, приоритетных задач компании, а также вектора низкоуглеродного развития.

Нина Ташевская
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