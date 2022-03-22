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«Газпром» собрался спасать планету от загрязнения

«Газпром» разработает климатическую стратегию до 2050 года

Фото: Игорь Руссак / DPA / Globallookpress.com

«Газпром» собрался спасать планету от загрязнения — компания пообещала разработать климатическую стратегию до 2050 года. Соответствующее поручение дал Совет директоров, сообщается в официальном Telegram-канале корпорации.

Основой стратегии станут сценарии устойчивого развития. «Газпром» разрабатывает их с учетом специфики национальной экономики, приоритетных задач компании, а также вектора низкоуглеродного развития. Это поможет определить долгосрочные целевые показатели и стратегические подходы к сокращению выбросов опасных парниковых газов.

Представители «Газпрома» отмечают, что благодаря «уникальным свойствам» природного газа и последовательному уменьшению объема эмиссий им удалось достичь одного из самых низких значений углеродного следа среди крупнейших нефтегазовых компаний. Свою климатическую стратегию корпорация планирует представить в 2023 году.

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В январе «Газпром» обвинили в приближении климатической катастрофы. Аналитики европейского проекта Copernicus Climate Change Service заявили, что утечки метана, произошедшие осенью 2021 года на участках трубопроводной системы «Братство», поспособствовали рекордному загрязнению воздуха опасными парниковыми газами. Мощность самого большого выброса составила 164 тонны в час — это принесло такой же вред планете, как ежегодные эмиссии от 8000 автомобилей в Великобритании.

Александра Качан
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