Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

«Газпром» обвинили в приближении неминуемой катастрофы

Copernicus: ремонт трубопроводов «Газпрома» поспособствовал рекордному загрязнению воздуха

Фото: Павел Львов / РИА Ноовсти

Аналитики европейского климатического проекта Copernicus Climate Change Service обвинили «Газпром» в приближении неминуемой климатической катастрофы. Специалисты отметили, что ремонт трубопроводов российской компании поспособствовал рекордному загрязнению воздуха опасными парниковыми газами. Текст доклада опубликован на сайте организации.

Речь идет об утечках метана в октябре и ноябре 2021 года на участках трубопроводной системы «Братство», которая поставляет топливо в Европу через Украину. Мощность самого большого выброса достигала 164 тонны в час и навредила планете так же, как ежегодные эмиссии от около восьми тысяч автомобилей в Великобритании.

Материалы по теме:
Чистый эксперимент. Сахалин решил стать углеродно-нейтральным за три года. Насколько это реально?
Чистый эксперимент.Сахалин решил стать углеродно-нейтральным за три года. Насколько это реально?
24 декабря
Грязное искусство. Музыка наносит колоссальный урон планете. Как индустрия пытается уменьшить масштаб бедствия?
Грязное искусство.Музыка наносит колоссальный урон планете. Как индустрия пытается уменьшить масштаб бедствия?
28 декабря

Рекордному повышению концентрации метана в воздухе также поспособствовали крупные утечки мощностью до 89 тонн в час на газопроводах Kinder Morgan в американском штате Техас при расширении шоссе, а также обнаруженные рядом с угольными шахтами в Австралии облака опасного газа с мощностью выбросов до 76 тонн в час. Кроме того, значительные объемы метана выделяются при производстве мяса и от отходов на свалках.

Метан — мощный парниковый газ, который не задерживается надолго в атмосфере, но способен привести к стремительному повышению температур на планете. На фоне глобального потепления человечеству угрожает рост природных катаклизмов, таких как длительные засухи, ураганы и наводнения. Сокращение метановых выбросов климатологи назвали одним из наиболее быстрых и эффективных способов замедлить климатический кризис, поэтому более 100 стран мира обязались к 2030 году уменьшить эмиссии опасного газа на 30 процентов относительно уровней 2020-го.

По оценкам Copernicus, концентрация углекислого газа в атмосфере также повысилась — в 2021 году в воздухе оказалось на 50 процентов больше СO2, чем в доиндустриальный период. Прошедший год вошел в семерку самый теплых на планете за историю наблюдений на фоне растущих выбросов парниковых газов. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие десятилетия концентрация вредных веществ продолжит расти.

В начале августа 2021 межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН опубликовала доклад, в котором предрекла человечеству неминуемую глобальную катастрофу. Температурные изменения уже стали ощутимыми — относительно доиндустриального уровня средние значения выросли на 1,1 градуса Цельсия. По мнению ученых, если мир не поменяет отношение к климату, стихийные бедствия вроде наводнений и лесных пожаров на планете участятся и станут еще более разрушительными.

Анна Аверьянова
Обсудить
Последние новости
Переговоры делегаций России и США в Женеве завершились
Россия призвала США перестать недооценивать риск военной конфронтации
Строительство конкурента «Зарядья» в Санкт-Петербурге отменили
Педагог рассказала о помощи детям в возвращении к привычному ритму после каникул
В России заверили США в отсутствии планов по нападению на Украину
«Газпром» обвинили в приближении неминуемой катастрофы
«Зенит» усилился футболистом «Крыльев Советов»
Раскрыты секреты молодости отметившей 40-летие Кейт Миддлтон
Раскрыт вред зубных паст
Два украинских солдата погибли при исполнении в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter