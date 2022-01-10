«Газпром» обвинили в приближении неминуемой катастрофы

Аналитики европейского климатического проекта Copernicus Climate Change Service обвинили «Газпром» в приближении неминуемой климатической катастрофы. Специалисты отметили, что ремонт трубопроводов российской компании поспособствовал рекордному загрязнению воздуха опасными парниковыми газами. Текст доклада опубликован на сайте организации.

Речь идет об утечках метана в октябре и ноябре 2021 года на участках трубопроводной системы «Братство», которая поставляет топливо в Европу через Украину. Мощность самого большого выброса достигала 164 тонны в час и навредила планете так же, как ежегодные эмиссии от около восьми тысяч автомобилей в Великобритании.

Рекордному повышению концентрации метана в воздухе также поспособствовали крупные утечки мощностью до 89 тонн в час на газопроводах Kinder Morgan в американском штате Техас при расширении шоссе, а также обнаруженные рядом с угольными шахтами в Австралии облака опасного газа с мощностью выбросов до 76 тонн в час. Кроме того, значительные объемы метана выделяются при производстве мяса и от отходов на свалках.

Метан — мощный парниковый газ, который не задерживается надолго в атмосфере, но способен привести к стремительному повышению температур на планете. На фоне глобального потепления человечеству угрожает рост природных катаклизмов, таких как длительные засухи, ураганы и наводнения. Сокращение метановых выбросов климатологи назвали одним из наиболее быстрых и эффективных способов замедлить климатический кризис, поэтому более 100 стран мира обязались к 2030 году уменьшить эмиссии опасного газа на 30 процентов относительно уровней 2020-го.

По оценкам Copernicus, концентрация углекислого газа в атмосфере также повысилась — в 2021 году в воздухе оказалось на 50 процентов больше СO2, чем в доиндустриальный период. Прошедший год вошел в семерку самый теплых на планете за историю наблюдений на фоне растущих выбросов парниковых газов. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие десятилетия концентрация вредных веществ продолжит расти.

В начале августа 2021 межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН опубликовала доклад, в котором предрекла человечеству неминуемую глобальную катастрофу. Температурные изменения уже стали ощутимыми — относительно доиндустриального уровня средние значения выросли на 1,1 градуса Цельсия. По мнению ученых, если мир не поменяет отношение к климату, стихийные бедствия вроде наводнений и лесных пожаров на планете участятся и станут еще более разрушительными.