«Газпром» снова обвинили в утечке опасного вещества

Bloomberg: метановое облако рядом с трубопроводом «Газпрома» зафиксировали из космоса

Геоаналитическая компания Kayrros SAS снова обвинила Россию в утечке опасного вещества. Второй месяц подряд эксперты с помощью спутников фиксируют из космоса масштабное облако парникового газа метана рядом с трубопроводом «Газпрома», передает Bloomberg.

По данным аналитиков, мощный выброс со скоростью 108 тонн в час произошел 1 ноября возле газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Он является частью сети «Братство», которая поставляет топливо в Европу через Украину.

Эксперты отметили, что час подобных эмиссий мог навредить атмосфере так же, как ежегодное загрязнение воздуха пятью тысячами машин. В «Газпроме» наличие утечки признали, но отказались прокомментировать ситуацию.

С 2019 года по октябрь 2021-го аналитики Kayrros зафиксировали 44 утечки метана в разных участках трубопроводной системы «Братство», а также рядом с газопроводами «Северное сияние» и Ямал — Европа. Один из инцидентов произошел 5 октября во время ремонтных работ на объекте «Газпрома». Тогда мощность выбросов оценили в 164 тонны метана в час.