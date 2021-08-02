Бывшую республику СССР обвинили в огромной утечке опасного газа

Бывшую республику СССР обвинили в обнаруженной в конце июля огромной утечке метана. Как пишет Bloomberg, выбросы парникового газа на территории Казахстана представляют опасность для планеты.

Крупное метановое облако заметили 24 июля возле трубопровода, по которому природный газ идет из Туркменистана в Китай — примерно в 100 километрах от казахстанского мегаполиса Алматы.

По оценке геоаналитической компании Kayrros SAS, утечка точно произошла в Казахстане. Уровень выбросов составил 200 тонн метана в час — такой же вред атмосфере наносят ежегодно 10 тысяч автомобилей в Великобритании. Однако эксперты не смогли определить длительность утечки — анализ основан на данных спутника Sentinel-5P Европейского космического агентства, который однократно пролетал над Казахстаном.

Управляющая казахстанским участком газопровода «Средняя Азия — Китай» компания «КазТрансГаз» заявила, что никаких утечек не было, а министерство энергетики страны не дало оперативных комментариев по поводу метанового шлейфа.

Благодаря спутниковому наблюдению удалось установить, что некогда считавшийся более экологичной альтернативной углю природный газ из-за частых утечек метана негативно сказывается на климате. Дело в том, что метан преобладает в составе природного газа и является вторым после углерода фактором глобального потепления. Резкое сокращение метановых выбросов эксперты считают одним из самых дешевых и простых способов замедлить рост температур. Тем не менее, в мае китайские СМИ сообщили, что Пекин планирует импортировать больше газа из Туркменистана.

Многочисленные исследования показывают, что выбросы метана от нефтегазовой инфраструктуры часто выше, чем сообщают правительства. Например, в июле аналитики из Kayrros SAS с помощью спутников обнаружили два огромных облака метана в Австралии, в то время как власти страны не заметили нарушений.