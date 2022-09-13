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В Запорожье заявили о колоссальном скоплении сил и техники ВСУ

ВСУ сосредоточили «колоссальное» количество сил и техники в Запорожье

Фото: Ammar Awad / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили колоссальное количество сил и техники на линии соприкосновения в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такого количества украинских военных на этом направлении еще не было.

12 сентября Рогов заявил, что ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и переправ. «Идет переброска большого количества тяжелых орудий, М777, РСЗО HIMARS и так далее», — сообщил он. Как утверждает Рогов, согласно информации разведки, всю координацию украинских военных действий на линии боевого соприкосновения в Запорожской области осуществляют США и Британия.

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Алевтина Запольская
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